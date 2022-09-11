شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تواجه نور الطيب فى نهائى هيوستن للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مساء اليوم الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة هيوستن لسيدات الاسكواش، التى تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 6 إلى 11 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وتأهل الثنائي المصري، نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثامنة، إلى هذا الدور.

وفازت نوران جوهر في مباراة الدور نصف النهائي على زميلتها بوادي دجلة روان العربي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-7, 10-12, 11-4, 11-4.

بينما فازت نور الطيب على الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 9-11, 12-10, 8-11, 11-6 .

واقتحمت البطلة نور الطيب، لاعبة هليوبوليس، قائمة التوب 10 من جديد باحثة عن استعادة تصنيفها الثالث عالمياً، وتقدمت الطيب 3 مراكز عقب تتويجها مؤخراً ببطولة زد، لتحتل حالياً المركز الثامن في التصنيف العالمي، بينما استقرت سلمى هاني في التصنيف التاسع.