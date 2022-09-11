شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنس الطاولة يعود من الجزائر متوجا بذهب البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت بعثة منتخب تنس الطاولة من الجزائر بعد التتويج بميداليات البطولة الأفريقية التى شارك فيها منتخبى الرجال والسيدات فى منافسات الفرق والفردى والزوجى والزوجى المختلط.

وتوج فراعنة تنس الطاولة بـ 14 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 6 ذهبيات، و 5 فضيات بالإضافة إلى 3 برونزيات، أبرزها ذهبيتى الرجال والسيدات فى منافسات الفرق، وذهبية الزوجى المختلط وذهبية الزوجى رجال وذهبية الزوجى سيدات، وفضية عمر عصر وذهبية دينا مشرف.

قائمة الرجال فى البطولة ضمت كلا من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وأحمد على صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادى مجدى ومروان جمال ومحمد وليد.

وعلى مستوى السيدات كلا من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبى وآلاء يحيى ويسرا حلمى، بالإضافة إلى الثلاثى فريدة بدوى وهند فتحى ومروة الهضيبى .