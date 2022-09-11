شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سمير عثمان يزاحم لقيادة منظومة التحكيم مع كلاتنبرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الحكم الدولى السابق سمير محمود عثمان على بعد خطوات من تولى منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة فى الموسم الجديد، خلفًا لعصام عبد الفتاح الذي رحل مؤخرًا.

ويمتلك عثمان خبرات قوية تمكنه من المساههمة فى تطوير منظومة التحكيم خلال المرحلة المقبلة بجانب الإنجليزي مارك كلاتنبرج الذى يتولى مسئولية منظومة التحكيم في مصر فى الموسم المقبل، على أن يكون سمير عثمان هو رئيس اللجنة.

ويعتزم مجلس إدارة اتحاد الكرة حسم التشكيل الجديد للجنة الحكام في أول اجتماع رسمي يعقده مجلس الجبلاية.

سمير عثمان هو نجل الحكم المصرى السابق محمود عثمان أحد أبرز الأسماء فى تاريخ التحكيم المصرى، ومع ذلك بدأ سمير عثمان حياته الرياضية لاعباً فى نادى طلعت حرب وتدرج حتى انضم للفريق الأول. التحق سمير عثمان بالتحكيم 1992، وكان الظهور الأول له فى الدورى الممتاز عام 2000، حصل الدولى المصرى على الشارة الدولية فى عام 2005، وخرج من القائمة الدولية عام 2014 فى الواقعة الشهيرة بـ " مذبحة الكبار "، وأعلن سمير عثمان الاعتزال عام 2017 لإتاحة الفرصة للوجوه الجديدة والواعدة للظهور على الساحة، ويعمل سمير عثمان مديراً لأحد البنوك المعروفة.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للحكم الدولى السابق سمير عثمان فى الصور التالية:

