الزمالك يجهز مكافآت الفوز بالدورى والكأس للاعبين قبل السفر للكاميرون

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القاهرة - سامية سيد - يجهز مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مكافآت اللاعبين، بعد الحصول على الدوري والكأس، من أجل منحها للفريق قبل سفرهم للكاميرون؛ لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز في الذهاب من أجل الفوز والصعود لدور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا وحسم الأمور قبل لقاء العودة.

ويلتقى الزمالك مع إيليكت سبور بطل تشاد فى لقاء الذهاب المقرر بينهما يوم 18 سبتمبر الجارى على أحد ملاعب الكاميرون، بعد قرار الاتحاد الأفريقى بنقل كافة مباريات أفريقية تقام على ملاعب تشاد.

فى الوقت نفسه، يسابق الجهاز الفني للزمالك برئاسة البرتغالى جيسفالدوا فيريرا الزمن، من أجل حسم باقى الصفقات الصيفية، بعد التعاقد مع الثنائى المغربى زكريا الوردى والسنغالى إبراهيما نداى، من أجل الاستقرار على قائمة الفريق فى الموسم المقبل وقيدهم فى القائمة بأفريقيا.

ويتكتم مسئولو الزمالك عن الإعلان عن الصفقات الجديدة لحسمها بشكل نهائي، على أن يتم الإعلان عنهم جميعا فى وقت يحدده مجلس إدارة النادى، بالاتفاق مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة.