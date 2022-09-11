مباريات اليوم.. ريال مدريد ضد مايوركا.. ومصطفى محمد في مهمة مع نانت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الأحد، عددًا من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية، سواء في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

ويلعب ريال مدريد ضد مايوركا ضمن حسابات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة في أول مباريات، إلا أن الفريق "الملكي" يتواجد في المركز الثاني مؤقتًا بفارق نقطة عن برشلونة والذي فاز على قادش بنتيجة (4-0) أمس السبت.

وفي الدوري الفرنسي، يستضيف لوريان منافسه نانت والذي يلعب له المحترف المصري مصطفى محمد ضمن الأسبوع السابع.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة:

- الدوري الإسباني:

ريال مدريد × مايوركا.. الموعد 2 ظهرًا.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1.

- الدوري الإيطالي:

أتالانتا × كريمونيسي.. الموعد 12:30 ظهرًا.. القناو الناقلة Starz play

يوفنتوس × ساليرنيتانا.. 8:45 مساءً.. القناة الناقلة Starz play

- الدوري الفرنسي:

لوريان × نانت.. الموعد 3 ظهرًا.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2.

موناكو × ليون.. الموعد 8:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2.

- الدوري الألماني:

فرايبورج × مونشنجلادباخ.. الموعد 5:30 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 3.