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مباريات اليوم.. ريال مدريد ضد مايوركا.. ومصطفى محمد في مهمة مع نانت

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الأحد، عددًا من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية، سواء في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

ويلعب ضد مايوركا ضمن حسابات الجولة الخامسة من منافسات .

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة في أول مباريات، إلا أن الفريق "الملكي" يتواجد في المركز الثاني مؤقتًا بفارق نقطة عن والذي فاز على قادش بنتيجة (4-0) أمس السبت.

وفي الدوري الفرنسي، يستضيف لوريان منافسه نانت والذي يلعب له المحترف المصري مصطفى محمد ضمن الأسبوع السابع.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة:

- الدوري الإسباني:

ريال مدريد × مايوركا.. الموعد 2 ظهرًا.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1.

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أتالانتا × كريمونيسي.. الموعد 12:30 ظهرًا.. القناو الناقلة Starz play

يوفنتوس × ساليرنيتانا.. 8:45 مساءً.. القناة الناقلة Starz play

- الدوري الفرنسي:

لوريان × نانت.. الموعد 3 ظهرًا.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2.

موناكو × ليون.. الموعد 8:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2.

- الدوري الألماني:

فرايبورج × مونشنجلادباخ.. الموعد 5:30 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 3.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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