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تقارير: مدافع الجيش الملكي ينتقل إلى بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي بيراميدز تعاقد مع الدولي المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق الجيش الملكي.

وبحسب صحيفة "هسبورت"، فإن مصادر من داخل نادي الجيش الملكي، كشفت عن انتقال المدافع الأيمن محمد الشيبي إلى صفوف بيراميدز.

وكان نادي الجيش الملكي أعلن رحيل اللاعب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" :"شكرًا محمد الشيبي على كل ما قدمته، نتمنى لك التوفيق في تجربتك الجديدة".

ولعب الشيبي صاحب الـ29 عامًا، 55 مباراة بقميص الجيش الملكي استطاع من خلالها أن يسجل ثلاثة أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة.

جدير بالذكر أن بيراميدز أبرم أولى صفقاته بالتعاقد مع الظهير كريم حافظ في صفقة انتقال حر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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