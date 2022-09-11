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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستهل فريق شبيبة القبائل الجزائري مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا بمواجهة كازا سبورت السنغالي مساء الأحد.

موعد مباراة كازا وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

ويحل شبيبة القبائل ضيفا على كازا سبورت، في الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) من بطولة دوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

تُقام مباراة كازا سبورت وشبيبة القبائل مساء الأحد على ملعب "لات ديور" بمدينة ثيس السنغالية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الجزائر، السابعة بتوقيت القاهرة.

حتى الآن لم تعلن أي قناة بشكل رسمي عن بث مباراة كازا سبورت وشبيبة القبائل.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام على ملعب "8 ماي" بالجزائر يوم 18 سبتمبر/أيلول الحالي.

قصة فريدة عاشها نادي نهضة بركان المغربي في السنوات الأخيرة، تحول خلالها لواحد من عمالقة كرة القدم الأفريقية على مستوى الألقاب.

وحصد نهضة بركان أول ألقابه في كأس السوبر الأفريقي، مساء السبت، بعد فوزه على مواطنه الوداد بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالرباط.

تحقيق بطولة الدوري المغربي

ورغم عدم نجاحه في تحقيق بطولة الدوري المغربي على مدار 11 مشاركة له في المسابقة، إلا بركان تفوق في السنوات الـ3 الأخيرة، بعدما حصد 4 ألقاب منذ عام 2019، 3 منها على المستوى القاري.

وكانت الخسارة أمام الزمالك المصري بركلات الترجيج في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019 بمثابة نقطة تحول لنهضة بركان، حيث كانت له الغلبة في 4 نهائيات من أصل 5 لعبها بآخر 3 سنوات.

البداية كانت بالتتويج باللقب نفسه في العام التالي 2020، بعد الفوز على بيراميدز المصري في المباراة النهائية 1-0 بالرباط.

وشارك الفريق المغربي في مباراة كأس السوبر الأفريقي 2021 لأول مرة بصفته بطل الكونفدرالية، لكنه خسر أمام الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا وقتها بنتيجة 0-2، في العاصمة القطرية الدوحة.

وعاد بركان ليُتوج بالكونفدرالية في الموسم الماضي للمرة الثانية، بعد فوزه في النهائي على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل (1-1).

وحصد الفريق المغربي ثالث ألقابه القارية في آخر 3 سنوات، مساء السبت، عندما فاز على الوداد في كأس السوبر الأفريقي لعام2022.

وسبق لبركان التغلب على الوداد في مباراة نهائية أيضا، وذلك في نهائي كأس العرش المغربي، في يوليو/تموز الماضي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

أنعش نهضة بركان المغربي خزائنه بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي 2022 على حساب مواطنه الوداد.

وتُوج فريق نهضة بركان بطل الكونفدرالية بكأس السوبر الأفريقي، عقب الفوز 2-0 على مواطنه الوداد حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وسيحصل نهضة بركان على جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار بعد تتويجه بكأس السوبر الأفريقي الذي أقيم بمدينة الرباط المغربية.

اكتفى فريق الوداد الذي خسر المباراة بحصد جائزة مالية

على الجانب الآخر، اكتفى فريق الوداد الذي خسر المباراة بحصد جائزة مالية قدرها 150 ألف دولار.

وتغيَّرت لائحة الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر الأفريقي منذ 2019، حيث تضاعفت مكافأة الفائز من 100 إلى 200 ألف دولار، والوصيف من 75 إلى 150 ألف دولار.

وحقق نهضة بركان لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر لقب عام 2020 لصالح الأهلي المصري.

وباتت هذه هي البطولة الأفريقية الثالثة التي يحققها نهضة بركان في آخر 3 سنوات، بعدما حصل على كأس الكونفدرالية الأفريقية في عامي 2020 و2022.