شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر وصول الـ"مليون دولار" مكافأة كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو الزمالك انتعاش خزينته بـ20 مليون جنيه مكافآت كأس لوسيل بعد مواجهة الهلال السعودى والتى فاز فيها الأخير بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 1 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وفى ذات الوقت، بدأ الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالى جيوسفالدوا فيريرا، دراسة فريق إيليكت سبور التشادى المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى بدولة الكاميرون نظرا لقرار الاتحاد الأفريقي بعدم إقامة أى لقاء على ملاعب تشاد فى الوقت الحالي، وطالب فيريرا لاعبيه بإغلاق صفحة الهلال السعودى والتركيز فى مواجهة بطل تشاد فى دورى الأبطال.