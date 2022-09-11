شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحصل على تقارير دقيقة عن لاعبي الأهلي بعد تسلم القيادة الفنية للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مهمة اليوم، الأحد، مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق، بعدما تم التعاقد معه أمس، يتم خلالها التعارف بين المدرب الجديد ومسئولى القلعة الحمراء ولجنة التخطيط للكرة، بجانب تعرّف المدرب السويسرى على طاقمه المساعد من الأهلي بعيداً عن الثلاثي الأجنبي المساعد له.

ومن المقرر أن يتم استعراض العديد من الملفات خلال جلسة اليوم المُرتقبة، من بينها معسكر الفريق الذى سيُقام خارج مصر، ويبحث مسئولو القلعة الحمراء عدة ترتيبات بشأن هذا المعسكر الخارجي استعدادا للموسم الجديد.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي مع المدرب السويسري عدداً من الملفات الأخرى، بخلاف المعسكر، حيث يناقش معه طريقة عمله وسياساته فى القيادة الفنية ومدى تماشيها مع ظروف وإمكانيات وأهداف القلعة الحمراء، فضلا عن توفير معلومات عن النادى وبطولاته وإنجازاته والتحديات التى تنتظره الفترة المقبلة.

وحصل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تقرير من مسئولي القلعة الحمراء يتضمن جميع المعلومات عن لاعبي الأهلي، من حيث السن والمركز وعدد المباريات الدولية والإصابات التى تعرض لها والأندية التىي لعب لها، وقدرة اللاعب على شغل أكثر من مركز بالفريق وغيرها من التفاصيل التى سيُبدي مدرب الأهلي الجديد إهتماماً كبيراً بها بعد توليه المسئولية بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يتم تقديم المدرب الجديد للأهلي في مؤتمر صحفي غداً برفقة جهازه المعاون الذي يضم ثلاثة مساعدين أجانب، مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء بجانب عودة البلجيكي ميشيل يانكون لمنصب مدرب حراس المرمى، ومعهم سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة وسامي قمصان مدربا مساعدا.