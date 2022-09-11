الامارات | نهضة بركان يصدم الوداد ويتوج بطلا لـ"السوبر الإفريقي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّس نهضة بركان المغربي عقدته لمواطنه العريق الوداد البيضاوي في النهائيات، بعدما هزمه 2-صفر أمس على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" في العاصمة المغربية الرباط ليتوج لأول مرة في تاريخ بلقب كأس السوبر الإفريقية في نسختها الثلاثين. وهذه رابع مواجهة في المسابقة تجمع بين فريقين من بلد واحد بعد الأهلي والزمالك المصريين (1994) والزمالك مع المقاولون العرب (1997) والنجم الساحلي التونسي مع مواطنه الصفاقسي (2008).

وهذا اللقب الأول على المستوى القاري في مسيرة المدرب الجزائري المخضرم عبد الحق بنشيخة، مانحاً النهضة لقبه القاري الثالث بعد كأس الاتحاد الافريقي مرتين (2020 و2022).

وفشل الفريق البيضاوي في الثأر من نظيره البركاني الذي حرمه من الثلاثية التاريخية، إذ أسقطه في نهائي كأس العرش بركلات الترجيح.

وكان الوداد قد توج بلقب الدوري إلى جانب التربّع على العرش القاري على حساب الأهلي المصري. وأحرز فريق مدينة الليمون لقبه الثالث ها العام بعد كأس العرش واللقب القاري.

ودفع الوداد ثمن رحيل عدد من نجومه الذين قادوه الى اللقب القاري قبل نحو ثلاثة أشهر، ولا سيما المدافعين أشرف داري المنتقل الى بريست الفرنسي فضلاً عن غياب أمين فرحان حيث اضطر المدرب الحسين عموتة، الذي حلّ بدلاً من وليد الركراكي المنتقل للإشراف على منتخب "اسود الأطلس"، الى الدفع بالظهير الدولي يحيى عطية الله في وسط الدفاع الى جانب أمين أبو الفتح، كما افتقد الفريق الى رأس الحربة الصريح بعد انتقال الهداف الكونغولي غي مبينزا الذي رحل صوب الطائي السعودي، في حين لم يقدم المهاجم الجديد السنغالي جونيور سامبو المستوى المنتظر منه.