الامارات | شفيونتيك تحرم التونسية أنس جابر من "مجد تاريخي" في التنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، لقبها الثالث في البطولات الكبرى والاول في الولايات المتحدة المفتوحة، بفوزها أمس في النهائي على التونسية أنس جابر الخامسة 6-2، 7-6 (7/5). وحُرمت جابر من لقب أول كبير في مسيرتها للمرة الثانية تواليًا بعد أن بلغت نهائي بطولة ويمبلدون الانكليزية هذا العام وخسرته امام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وباتت شفيونتيك أول لاعبة بولندية تحرز اللقب في نيويورك لتحقق لقبها الكبير الثاني هذا العام والثالث في مسيرتها بعد رولان غاروس 2020 و2022.

وتعود المرة الأخيرة التي نجحت فيها لاعبة في الفوز بلقبين كبيرين في عام واحد إلى 2016 عندما توجت الألمانية أنجليك كيربر بلقبي أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز.

وواصلت شفيونتيك مستوياتها الرائعة هذا العام وحققت لقبها السابع بعد الدوحة، إنديان ويلز، ميامي، شتوتغارت، روما ورولان غاروس إثر سلسلة مذهلة حققت خلالها 37 فوزًا متتاليًا. وباتت ابنة الـ21 عامًا أصغر لاعبة تحقق ثلاث بطولات كبرى منذ الروسية ماريا شارابوفا في 2008 عندما كانت في سن العشرين.