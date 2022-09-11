شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقي لجهاز المنتخب الأولمبي اليوم لحسم المعسكر الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مع جهازه المعاون اليوم الأحد، للاستقرار على خطة المعسكر الثانى الذى ينطلق بعد أيام، وتحديد خارطة العمل والاستقرار على القائمة النهائية للمعسكر بعد انضمام لاعبي الزمالك وفيوتشر والمحترفين.

واختتم المنتخب الأولمبي معسكره الأول الذى انطلق 2 سبتمبر الجاري، بعد أسبوع من العمل المتواصل للمدرب البرازيلي ميكالي ومعاونيه، وعلى رأسهم الثنائي وائل رياض وعصام الحضري.

ووضع ميكالي 50 لاعبا فى قائمة الاحتياط للمعسكر الثانى للمنتخب الأولمبي، تمهيدًا لضم مواهب جديدة حال التراجع عن لاعبين ضمن القائمة التي تواجدت بالمعسكر التجريبي الذي أقيم الأسبوع الماضي بالإسكندرية.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي في المعسكر الأول كلا من: "حراسة المرمى: حمزة علاء- على الجيري- يوسف نادر- على نادر، الدفاع: عبدالله عادل- ياسين مرعي- أسامة الجزار- إسلام المزين- محمد سمير- خالد عوض- كريم محمد- عبدالرحمن رشدان- هشام شعبان- إياد العسقلاني- محمد أشرف بكري، الوسط: أحمد نادر حواش- وليد فرج- مصطفى سعد «ميسي»- محمود صابر- عماد ميهوب- زياد فرج- محمد شحاتة- عبدالغني محمد- على زعزع- مودي ناصر- عمر فايد، والهجوم: أحمد سيد غريب- أسامة فيصل- أحمد عبدالرحيم إيشو- عبدالرحمن عاطف أجويرو".