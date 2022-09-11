الأهلي يواصل جلساته لحسم ملف الصفقات الجديدة

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو النادي الأهلي جلساتهم ومفاوضاتهم المكثفة مع لاعبين محليين وأجانب لحسم عدة صفقات قبل انطلاق الموسم الجديد. ويترقب الأهلى موقف السويسرى كولر، المدير الفنى الجديد للمارد الأحمر، من الصفقات والاحتياجات التى سيطلبها بعد مشاهدة الفريق والتعرف على كافة الظروف والتفاصيل الخاصة باللاعبين والأماكن التى تعانى من نقص أو إصابات.

ووصل مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة تمهيداً لإتمام إجراءات توليه القيادة الفنية للأهلي فى المرحلة المقبلة، بعد الاتفاق معه على قيادة المارد الأحمر فى الموسم المقبل بعقد ممتد لمدة موسمين خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على فيس بوك فيديو مباشر من كواليس وصول المدرب السويسري إلى مقر النادي بالجزيرة، وظهر خلاله المدرب الجديد يتفقد غرف ملابس الفريق وصالة الجيم.