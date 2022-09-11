شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن الصفقات الجديدة خلال الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسؤولو الزمالك الزمن لحسم الصفقات الجديدة للاعبين الذين تم الاتفاق عليه بين الإدارة والجهاز الفني بقيادة البرتغالي فيريرا، وأعلن مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك أنه انتهي من قرابة 8 صفقات وجارى التفاوض مع أنديتهم بشأن المقابل المالي والاعلان خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقا للمصادر، فإن تدعيمات الزمالك كلها تدور فى حراسة المرمى والهجوم وخط الوسط المدافع، ويتردد أسماء كثيرة بينها محمود جاد حارس مرمى إنبي وعماد دونجا لاعب بيراميدز وآخرون.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة الزمالك الصفقات الصيفية غدا الاثنين بعد التعاقد بشكل رسمى مع المغربى زكريا الوردى والسنغالى إبراهيما نداى.