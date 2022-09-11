شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خواجات يمثلون 4 مدارس تدريبية في الدوري المصري قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد المدربين الأجانب بالدوري قبل الموسم الجديد، المقرر انطلاقه يوم 16 أكتوبر المقبل، ليصل عددهم إلى 6 مدربين حتى الآن، يمثلون 4 مدارس تدريبية، هي: صربيا، البرتغال، سويسرا، واليونان.

وجاءت قائمة الأندية التي تمسكت بالمدير الفني الأجنبي كالتالي:

ـ الأهلي: "السويسري مارسيل كولر"

ـ الزمالك "البرتغالي جوسفالدو فيريرا"

ـ الاتحاد السكندري " الصربي زوران مانولوفيتش"

ـ بيراميدز "اليوناني تاكيس جونياس"

ـ فاركو "البرتغالي نونو ألميدا"

ـ إنبي "البرتغالي فييرا".

وما زال نادي غزل المحلة وكذلك النادي الإسماعيلي لم يحسما ملف المدرب الجديد، بينما تمسكت باقي أندية الدوري بالمدرب المصري وجددت الثقة في أجهزتها الفنية لموسم آخر.

ويصل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للنادى الأهلى، اليوم إلى القاهرة لتولى مهمة تدريب المارد الأحمر، برفقة خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلى قد أعلن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين، ويصطحب المدير الفني الجديد معه ثلاثة مساعدين هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.