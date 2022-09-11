شكرا لقرائتكم خبر عن نجم توتنهام السابق: سعيد بعودة كولر للتدريب.. واختار أقوى فريق فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامون فيجا، مدافع توتنهام ومنتخب سويسرا السابق، أنه سعيد بعودة مارسيل كولر للتدريب، قائلا: "سعيد بعودة كولر للتدريب وانضمامه لفريق قوي أشجعه هو الأهلي، فهو أقوى الفرق في أفريقيا".

وأضاف فيجا، في تصريحات تليفزيونية: "لعبنا أنا وكولر معا وحصدنا البطولات مع سويسرا واتذكر مباراة انجلترا التي تعادلنا فيها في اليورو، كولر كان منضبط على المستوى التكتيكي".

وتابع: "هناك ذكريات جميلة مع كولر حيث توجنا بـ 5 دوريات سويا، كما لعب بجانبي كمدافع ويعرف كيف يقنع الفريق بأفكاره.. كولر يتميز بعقلية كبيرة ومميزة ويختلف تماماً عن المدير الفني السابق للقلعة الحمراء رينيه فايلر.

وأوضح، أن طريقة رحيل رينيه فايلر عن الأهلي غير جيدة ولا تعبر عن الشعب السويسري وطبيعته، وكولر يختلف تماما عن شخصية فايلر، قائلا: "كولر يمتلك كل المواصفات للنجاح في مصر، ولديه قدرة على التعامل مع اللاعبين نفسيا وبدنيا ويضع اللاعبين تحت ضغط لتحقيق الفوز في كل المباريات".