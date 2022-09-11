شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يقرر ضم أسامة فيصل بصفة نهائية من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو البنك الأهلى من ضم أسامة فيصل، مهاجم الفريق، من الزمالك بصفة نهائية، عقب تواجده بالفريق الموسم الماضى على سبيل الإعارة، وذلك لدعم الفريق الموسم المقبل.

وشارك أسامة فيصل مع فريق البنك الأهلى في 28 مباراة هذا الموسم، وتمكن من إحراز 3 أهداف، ويسعى اللاعب للتألق الموسم المقبل للانضمام إلى منتخب مصر الأول.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية، وذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

وحصد فريق البنك الأهلى المركزالسابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة الموسم الماضى، حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 13 مباراة وخسر فى 10 مباريات.