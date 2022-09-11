شكرا لقرائتكم خبر عن جناح مازيمبي مرشح لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الأوغندي جوزيف أوشايا، جناح أيسر فريق مازيمبي الكونغولي، دائرة اللاعبين المرشحين في الانضمام إلى الأهلي في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعلم ”الخليج 365” أن أوشايا دخل ضمن اللاعبين الذين يفكر مسئولو النادي الأهلي في التعاقد معهم، ولكن يتوقف الأمر على تحديد مصير الجنوب أفريقي بيرسي تاو لوضع الرتوش الأخيرة لاتمام الصفقة.

شارك الأوغندي جوزيف أوشايا صاحب الـ28 عاما مع مازيمبي لمدة 4 مواسم حقق خلالها 3 دوري وكأس ووصل معهم ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي الموسم الحالي من كأس الكونفدرالية الأفريقية وخسر اللقب أمام نهضة بركان برباعية نظيفة.

وأكدت عدة تقارير اوغندية وكونغولية أن اللاعب ضمن عدة اهتمامات أندية مصرية ويدرس العديد من العروض في الوقت الحالي لتحديد وجهته المقبلة.

يذكر أن الأوغندي اوشايا، الجناح الأيسر لفريق مازيمبي الكونغولي، قد انتهى تعاقده أمس مع حامل لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2015 على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.