البولندية شفياتيك تنهي مغامرة أنس جابر في نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

وجهت البولندية إيجا شفياتيك ضربة مؤلمة للنجمة التونسية أنس جابر وانتزعت لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) بالفوز عليها 6 / 2 و7 / 6 (7 / 5) في ساعة مبكرة من اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة.

وأصبحت شفياتيك، المصنفة الأولى على العالم، أول لاعبة من بولندا تتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، علما بأنها توجت في يونيو الماضي بلقب فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى في عام 2020.

كذلك باتت شفياتيك، صاحبة الـ21 عاما، تاسع لاعبة في حقبة البطولات المفتوحة تتوج بثلاثة ألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى قبل أن تتم 22 عاما من عمرها، وذلك بعد ماريا شارابوفا وجوستين هينين وسيرينا وليامز وفينوس وليامز ومارتينا هينجيس ومونيكا سيليس وشتيفي جراف وكريس إيفرت.

وجاء الفوز بلقب أمريكا المفتوحة بمثابة تتويج لتألق النجمة البولندية الكبير هذا الموسم حيث سبق لها تحقيق 37 انتصارا متتاليا وهي أطول سلسلة انتصارات في القرن الحادي والعشرين، حسب ما ذكرته الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، وقد توجت بستة ألقاب متتالية منها لقب رولان جاروس.

وكانت أنس جابر قد حسمت بالفعل عودتها إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات بتأهلها إلى نهائي فلاشينج ميدوز، وهو النهائي الثاني لها على التوالي في بطولات جراند سلام، حيث وصلت لمباراة الحسم في ويمبلدون لكنها خسرت أمام الكازاخستانية ايلينا ريباكينا في يوليو الماضي.

وجاءت الهزيمة في النهائي بمثابة ضربة موجعة لأنس جابر التي كانت تتطلع لأن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج بلقب فردي سيدات في بطولات "جراند سلام".

وأصبحت شفياتيك أول لاعبة تتوج بلقبين في جراند سلام خلال موسم واحد بعد الألمانية أنجليك كيرب التي حققت هذا الإنجاز في موسم 2016.

ورفعت شفياتيك عدد انتصاراتها هذا الموسم إلى 57 معادلة بذلك الرقم الذي حققته أشليه بارتي في عام 2019.

واختلف طريقا أنس جابر وشفياتيك إلى النهائي بشكل كبير، حيث قدمت جابر انطلاقة مذهلة في البطولة ولم تخسر سوى مجموعة واحدة قبل المباراة النهائية.

وحققت أنس جابر ثلاثة انتصارات متتالية بمجموعتين أمام فيرونيكا كودميرتوفا وآيلا تومليانوفيتش وكارولين جارسيا، وقد قطعت سلسلة من 13 انتصارا متتاليا لجارسيا.

أما شفياتيك، فقد عانت شيئا ما خلال مشوارها في البطولة وخسرت مجموعتين حيث اضطرت لتحقيق عودة بعد خسارة مجموعة في مباراتين.

لكن شفياتيك عززت ثقتها بشكل كبير إثر فوزها المثير أمام أرينا سابالينكا في الدور قبل النهائي، حيث تغلبت عليها 3 / 6 و6 / 1 و6 / 4 علما بأن سابالينكا تقدمت 2 / صفر في بداية المجموعة الثالثة الحاسمة.