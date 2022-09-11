مدرب برشلونة يعلق على واقعة إيقاف مباراة قادش بسبب إصابة المشجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أن حياة مشجع قادش الذي أصيب في المدرجات خلال مباراة الفريقين "أهم من كرة القدم"، مشيرًا إلى أن مباراة بايرن ميونخ المقبلة ليست السبب وراء تطبيق نظام المداورة.

وحقق برشلونة فوزًا ثمينًا على مضيفه قادش برباعية نظيفة على ملعب "رامون دي كارانزا" ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

لكن المباراة شهدت واقعة نادرة بتوقف اللعب لنحو ساعة في الشوط الثاني بسبب إصابة مشجع لقادش في المدرجات.

ففي الدقيقة 82 توقفت المباراة، وعاد اللاعبون إلى غرف الملابس، قبل أن يتم إسعاف المشجع ليستأنف اللقاء.

وسجل برشونة هدفين قبل توقف المباراة، ومثلهما بعد استئنافها.

وقال تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عقب المباراة، "البعض أخبرنا أن مشجع قادش سقط من المدرجات البعض الآخر أبلغنا بأنه أصيب بنوبة قلبية، لحسن الحظ أنه تم إنقاذه وتمكننا استئناف المباراة، حياة المشجع أهم من كرة القدم".

وأضاف "عندما عدنا إلى غرفة خلع الملابس تحدثنا عن الحالة الصحية للمشجع، الحكم أشركنا في القرار النهائي حول مصير المباراة، في لحظة معينة أبلغونا أنه لا يوجد شيء لفعله، لكن لحسن الحظ لم تحدث مصيبة".

وعن سير المباراة، علق المدرب الإسباني "لم نحقق التوقعات في الشوط الأول، كانت لدينا 3 أو 4 فرص واضحة، من المهم أن تسجل مبكرًا، على أية حال سعداء بالنتيجة لأنه ليس من السهل الفوز بمباراة في هذا الملعب".

وعن إجراء 9 تغييرات على التشكيل الأساسي الذي خاض المباراة، أوضح "كل اللاعبين متاحين ويتدربون، وسيكون هذا هو أسلوبنا طوال الموسم، لا يمكن التفريق بين أساسي وبديل في الملعب. حتى لو لم نكن على بُعد أيام من مباراة بايرن ميونخ، كنت سأجري هذه التغييرات".

ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.