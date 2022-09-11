أنس جابر تخسر نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس

المنامة - ياسر ابراهيم - خسرت التونسية أنس جابر نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس أمام المصنفة الأولى عالميا، البولندية إيغا شفيونتيك.

وحُرمت جابر من لقب أول كبير في مسيرتها للمرة الثانية تواليا بعد أن بلغت نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية هذا العام وخسرته أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وأحرزت إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا، لقبها الثالث في البطولات الكبرى، والأول في الولايات المتحدة المفتوحة، بفوزها السبت في النهائي على التونسية أنس جابر الخامسة 6-2، 7-6 (7/5).

وهذا اللقب الكبير الأول لشفيونتيك في فلاشينغ ميدوز والثالث في مسيرتها بعد رولان غاروس 2020 و2022.

يذكر أن جابر لم يسبق لها تخطي الدور الثالث قبل هذا العام.

وكانت جابر فازت بلقبي بطولتي برلين ومدريد للتنس وبلغت نهائي ويمبلدون الذي أدخلها التاريخ كأول لاعبة عربية وأفريقية تصل لنهائي بطولة كبرى للتنس.