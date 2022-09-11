الامارات | كوزمين: مشاركة بيانيتش أمام بني ياس ساعدت لاعبي الشارقة نفسياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، عن رأيه في الظهور الأول للاعب الفريق الجديد، البونسي ميراليم بيانيتش، بجانب زميله الإسباني باكو الكأسير، خلال مباراة الفريق أول من أمس أمام بني ياس، التي فاز فيها الشارقة بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين. وقال إنه كان لديه حوار مع بيانيتش، وقرر أن يشركه في المباراة أساسياً، معتبراً أنه حتى لو لم يتدرب اللاعب مع الفريق كثيراً قبل المباراة، إلا أن لديه خبرات عالية ووجوداً في الملعب يزيد الثقة لدى اللاعبين في وسط الملعب، لافتاً إلى أن وجوده أيضاً ساعد اللاعبين على مستوى الجانب النفسي.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة «بالنسبة للاعب باكو الكأسير فهو كالعادة سجل الهدف الأول للفريق في المباراة، وحصل على ركلة جزاء، سجل منها بيانيتش الهدف الثاني، بجانب أنه لعب تمريرة حاسمة، سجل منها كذلك لوان بيريرا الهدف الثالث، هذه هي وظيفتهم كلاعبين، لكن الشيء الأهم أن جميع اللاعبين أدوا واجباتهم إلى أقصى حد، خصوصاً اللاعبين البدلاء، الذين شاركوا في المباراة». من جانب آخر، وصف كوزمين مباراة بني ياس بأنها كانت مهمة، مشيراً إلى أن فريقه دخل في الشوط الثاني في حالة استرخاء، لكن بعدها تحكم الفريق في مجريات اللعب، لافتاً إلى أنه يفضل التحكم في مجريات اللعب كاملاً، بحيث لا يكون هناك هبوط وتراجع في المستوى. على جانب آخر، رفض كوزمين الحديث عن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى اقتراب الشارقة من ضم اللاعب البرازيلي اوسكار قادماً من شنغهاي الصيني، مكتفياً بالقول «نحن نعمل ولا نتحدث».