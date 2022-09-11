الامارات | باراغواي يعلن قائمته لمواجهة منتخب الإمارات في فيينا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب منتخب باراغواي، جييرمو باروس شيلوتو، عن قائمة تضم 18 لاعباً، يلعبون في الخارج، للمشاركة في مباراتين وديتين أمام المنتخبين الإماراتي والمغربي.

وذكر الموقع الرسمي لمنتخب باراغواي أن أبرز مستجدات قائمة الفريق هي ضم الظهير إيفان راميريز، وحارس المرمى خوان إسبينولا، وكلاهما يلعب في الدوري الأرجنتيني. ويستعد منتخب باراغواي، الذي فاز في 31 أغسطس الماضي على المكسيك 1-صفر في ودية أقيمت في أتلانتا بالولايات المتحدة، لمواجهة الأبيض الإماراتي 23 سبتمبر الجاري، في المباراة التي ستحتضنها فيينا، وبعد أربعة أيام من هذا الموعد، سيلعب «البيروخا» أمام نظيره المغربي في إشبيلية.

يذكر أن المنتخب الوطني أعلن عن برنامجه التدريبي، تحضيراً للاستحقاقات المقبلة، إذ يبدأ بمعسكر خارجي في النمسا من 17 إلى 27 الجاري، وسيواجه خلاله باراغواي وفنزويلا ودياً، يليه معسكر داخلي في أبوظبي من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل، ويخوض المنتخب في معسكر أبوظبي وديتين أمام الأرجنتين وكازاخستان، يعقبها بمعسكر تحضيري لـ«خليجي 25» من 26 ديسمبر إلى السادس من يناير 2023، ثم معسكر آخر تأهباً لبطولة غرب آسيا، من 20 مارس إلى الثاني من أبريل 2023، وآخرها تجمع خلال الصيف من 28 مايو إلى 15 يونيو استعداداً لكأس آسيا.

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سبتمبر الجاري ستقام مباراة الإمارات وباراغواي الودية الدولية