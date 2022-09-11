الامارات | أوليفيرا: شكراً ليما و«عموري» على مساعدتي في إحراز الأهداف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا عن سعادته بإحرازه هدفين ليقود الوصل للفوز على البطائح بهدفين مقابل هدف، أول من أمس، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، متوجهاً بالشكر إلى فابيو ليما وعمر عبدالرحمن على مساعدته في إحراز الأهداف. وقال أوليفيرا في تصريحات صحافية: «سعيد بالتأكيد بإحرازي هدفين، ومساهمتي في فوز الوصل، ولكن كرة القدم لعبة جماعية، وزملائي ساعدوني على التسجيل، وأشكر كثيراً فابيو ليما وعمر عبدالرحمن على مساعدتي على التسجيل».

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن المباراة أمام البطائح كانت صعبة مثلما توقع الجهاز الفني، وقال: «مباراتنا مع البطائح لم تكن سهلة، لكننا لعبناها بتركيز شديد، وعملنا بجد قبل وخلال المباراة، لأننا كنا نعرف حجم صعوبة المنافس، ونعرف أن البطائح فريق جيد، ويملك قوة بدنية عالية».

وتحدث أوليفيرا عن طموحاته مع الوصل، وقال: «جئت إلى الإمارات لمساعدة الوصل على الفوز بالبطولات والمنافسة على جميع الألقاب، ولكن هذا لا أستطيع القيام به بمفردي ولكن بمساعدة جميع اللاعبين، ونحن جميعاً لدينا إصرار كبير على الظهور خلال الموسم الحالي بأفضل مستوى ممكن».

وختم تصريحاته بإشادته بجمهور الوصل، وقال: «حضور الجمهور بأعداد كبيرة يمنحنا حافز قوي لتقديم كل ما لدينا، وصراحة جمهور الوصل لعب دوراً مهماً في تحفيز اللاعبين في تحقيق الفوز على البطائح، ونحن من جانبنا نعد الجمهور الوصلاوي بأن نعمل على إسعادهم خلال الموسم الحالي».