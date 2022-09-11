الامارات | شكوك حول مشاركة بنزيمة في ديربي مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوني، مدرب ريال مدريد الإسباني، أمس، أنه في حال لم يتمكن مهاجم الفريق الفرنسي كريم بنزيمة من اللعب في ديربي العاصمة، الأسبوع المقبل، أمام أتلتيكو مدريد، فلن يكون ضمن تشكيلة منتخب بلاده للمنافسة في دوري الأمم الأوروبية.

وتعرّض بنزيمة، المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية الشهر المقبل، لإصابة في الفخذ الأيمن، خلال فوز فريقه على سلتيك 3-صفر في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي. وقال أنشيلوتي: «كريم؟ سنرى ما إذا كان بإمكانه خوض الديربي.. المؤكد هو أنه إذا لم يلعب الديربي فلن ينضم إلى منتخبه الوطني». وتواصل فرنسا بطلة العالم استعداداتها للدفاع عن لقبها في مونديال قطر 2022 في نوفمبر المقبل، بمواجهتي النمسا والدنمارك في 22 و25 سبتمبر الجاري.