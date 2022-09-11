شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: كولر اختيار جيد للأهلي.. ويذكرني بـ"مانويل جوزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ماهر همام، نجم النادي الأهلي السابق، باختيار السويسري مارسيل كولر لتدريب القلعة الحمراء، خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريز، الذي رحل عن الفريق بالتراضي.

وقال همام، في تصريحات تليفزيونية: "مارسيل كولر حقق نجاحات عديدة في تجاربه التدريبية السابقة قبل الأهلي، وحقق الدوري السويسري مرتين مع جراسهوبرز وسانت جالين، بالإضافة إلى كأس سويسرا مع بازل".

وأضاف: "المدرب نجح على الصعيد الدولي مع منتخب النمسا في 2016، ولذلك فأرى أن مسيرة كولر التدريبية ناجحة بشكل كبير وجمعت بين العمل بالأندية والمنتخبات، وهو ما سيفيد النادي الأهلي بشكل كبير، كما أنه يذكرني بالبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للقلعة الحمراء".