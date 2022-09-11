شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 10-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 10-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها نجاح مجلس إدارة الزمالك فى سرية تامة فى استعادة خدمات حارسه محمد صبحى العائد من الإعارة فى فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس المنتخب الوطنى، ليكون الحارس الثانى للفريق بصحبة محمد عواد.

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للأهلي والذي وصل إلى القاهرة اليوم، من أجل تولي مسئولية القيادة الفنية للأهلي في المرحلة المقبلة، بعد الاتفاق معه على قيادة النسور الحمر في الموسم المقبل بعقد ممتد لمدة موسمين خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش. الزمالك يعلن عودة حارس مرماه محمد صبحى من فاركو نجح مجلس إدارة الزمالك فى سرية تامة باستعادة خدمات حارسه محمد صبحى العائد من الإعارة فى فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس المنتخب الوطنى، ليكون الحارس الثانى للفريق بصحبة محمد عواد.

زار جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، صباح اليوم السبت، المستشفي الطبي الرياضي بالدوحة، بدعوة من الاتحاد القطرى لكرة القدم، على هامش وجوده بدولة قطر بعد حضورة مباراة الزمالك والهلال السعودي أمس فى كأس لوسيل، وكان فا استقبالهم السيد منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطرى.

أعلن مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع السويسري مارسيل كولر لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر لمدة موسمين، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، على أن يصطحب معه المدرب السويسري ثلاثة مساعدين أحدهم مدرب والثاني مخطط أحمال والثالث محلل أداء.

يعقد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، جلسة مع البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم مصير سباعي منتخب الشباب الذين ضمهم ميكالي للأولمبي فى المعسكر الأخير.

قال أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، إنه أحيانا نفوز وأحيانا نتعلم، وذلك بعد خسارة الفريق الأبيض لبطولة كاس لوسيل، أمام نظيره الهلال السعودي، بركلات الترجيح.

قرر أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق، إعلان اعتزاله بشكل رسمي بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضى، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، خاصة أنه يعلم أن النادى أبقى عليه خلال الموسم المنقضى من باب التكريم.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي، والتى جمعت الفريقين على ملعب سانت مارى بمدينة كمبالا فى ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، إحالة ملف الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلى إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق، والذي تولى مسؤولية المصري لمدة موسم خلفاً لحسام حسن، الذي رحل عن النادي بعد انتهاء تعاقده، عقب نهاية الدوري بالموسم الماضي.

حققت بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث ذهبية جديدة هى الخامسة فى منافسات التتابع شابات فى بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والشابات تحت 17 عاما المقامة بمدينة لنيانو الإيطالية خلال الفترة من 3 وحتى 11 سبتمبر الجاري.