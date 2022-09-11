شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل نوران جوهر ونور الطيب.. نهائي مصري في هيوستن للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثامنة، إلى الدور النهائي ببطولة هيوستن لسيدات الاسكواش، التى تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 6 إلى 11 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفازت نوران جوهر في مباراة الدور نصف النهائي على زميلتها بوادي دجلة روان العربي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-7, 10-12, 11-4, 11-4.

بينما فازت نور الطيب على الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 9-11, 12-10, 8-11, 11-6 .

واقتحمت البطلة نور الطيب، لاعبة هليوبوليس، قائمة التوب 10 من جديد باحثة عن استعادة تصنيفها الثالث عالمياً، وتقدمت الطيب 3 مراكز عقب تتويجها مؤخراً ببطولة زد، لتحتل حالياً المركز الثامن في التصنيف العالمي، بينما استقرت سلمى هاني في التصنيف التاسع.