شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يعود للتدريبات 13 سبتمبر استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عودة الفريق للتدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد 2022/2023.
ومن المقرر أن تنطلق فترة الإعداد في الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري على استاد الشرطة الرياضي بالعباسية.
وكان اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، قد أعلن عن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادى الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات، بناءً على رغبة خالد جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول، وأصبح أبو جبل ثانى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد.
ويسعى مسئولو البنك الأهلى لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية.
ونجح مسئولو البنك الأهلى فى ضم أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة فى صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق السماوى، حيث وقع اللاعب على عقود أنتقالة فور انتهاء مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.