شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يعود للتدريبات 13 سبتمبر استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عودة الفريق للتدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد 2022/2023.

ومن المقرر أن تنطلق فترة الإعداد في الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري على استاد الشرطة الرياضي بالعباسية.