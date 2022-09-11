شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يحقق 19 ميدالية متنوعة ببطولة شمال أفريقيا فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب الكاراتيه 19 ميدالية متنوعة خلال منافسات اليوم ببطولة شمال أفريقيا التى تقام بتونس، الميداليات مقسمة إلى 8 ذهبيات و6 فضيات، بالإضافة إلى 5 برونزيات.

تحققت الميداليات الذهبية عن طريق

محمود حنفى

جنة محمود حسن

فاطمة عبد الناصر

جنى محمد

محمد هانى

أحمد أبو الروس

يوسف فرج

وفيما يخص الميداليات الفضية فقد حصدها كلا من :

نورهان سلامة

ياسمين محمد رفعت

آلاء الروبى

حور أحمد

أحمد سمير

محمود عبد العزيز

وحقق الميداليات البرونزية كلا من

منه الله الهوارى

أحمد محمد راشد

عبد الحميد محمود

يوسف صلاح

أحمد سلامة

وحقق الثنائي فرح أحمد جابر ويوسف عبد الرازق المركز الخامس.