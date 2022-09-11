شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: لن نفرط فى أى لاعب يحتاجه سموحة وننتظر عودة باقى اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن سموحة لن يفرط فى أى لاعب يحتاجه فى الموسم المقبل، وندعم الفريق بصفقات قوية استعدادا للموسم الجديد.

وقال طارق العشرى فى تصريحات خاصة: "بدأنا النهاردة فترة الإعداد وفيه لاعبين لسه مجاتش منتظرين انضمامهم مثل عبد الكبير الوادى وصديق أجولا واليا سيلا وعمر صلاح، أحمد عيسى القطرى".

وأضاف العشرى: "هنشوف الفوام الأساسى بتاع الفريق وهندرس احتياجات الفريق لتدعيم المراكز الناقصة فيه، وهناك دعم كبير من مجلس الإدارة لينا لإكمال المشروع الذى جئنا من أجله، وسنقوم بعمل فريق للناشئين يكون جاهزا للانضمام للفريق الأول فى أول وقت".

وتابع مدرب سموحة: "لدينا لاعبون يمتلكون عروضا من أندية أخرى، ولكن مصلحة الفريق هى الأساس فى المقام الأول وسندرس احتياجات الفريق، واللاعب الذى رحيله لن يؤثر على الفريق سنفكر فى بيعه، ولكن إذا كان هناك حاجة فى أى لاعب لن نفرط في خدماته".

وخاض فريق سموحة مرانه الأول اليوم السبت، تحت قيادة مديره الفني الجديد طارق العشرى، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وشارك في المران 4 صفقات جديدة، وهم كل من: جونيور أجايي، ومحمد باسم، أحمد حسين، محمود الملك، فيما يصل أحمد عيسى غدا من قطر للانضمام للفريق.