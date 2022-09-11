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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 10-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة الدولي قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة، بعد خوض مواجهة الهلال السعودي في كأس "سوبر لوسيل" والخسارة بركلات الترجيح.

جاءت مشاركة الثلاثى "عمر كمال عبد الواحد ومحمد رضا بوبو ومحمود جنش"، لاعبو فيوتشر، مع فريقهم أمام بول جينجا الأوغندي فى ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى أقيمت اليوم بملعب سانت ماري وانتهت بالتعادل السلبى، لتعلن استمرار اللاعبين الثلاثة فى صفوف الفريق وعدم رحيلهم خلال الموسم المقبل.

أيمن حفنى يقرر اعتزال الكرة ويتجه للعمل بقطاع الناشئين بالزمالك قرر أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق، إعلان اعتزاله بشكل رسمي بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضى، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، خاصة أنه يعلم أن النادى أبقى عليه خلال الموسم المنقضى من باب التكريم. خاض فريق سموحة مرانه الأول اليوم السبت، تحت قيادة مديره الفني الجديد طارق العشرى، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة الدولي قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة، بعد خوض مواجهة الهلال السعودي في كأس "سوبر لوسيل" والخسارة بركلات الترجيح.

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، على أول يوم له داخل القلعة الحمراء بعد تعيينه على رأس القيادة الفنية، وقيامه بجولة داخل النادي إلى ملعب مختار التتش وغرفة الملابس.

نجح مجلس إدارة الزمالك فى سرية تامة باستعادة خدمات حارسه محمد صبحى العائد من الإعارة فى فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس المنتخب الوطنى، ليكون الحارس الثانى للفريق بصحبة محمد عواد.

أعلن نادي بوليفار البوليفى انتقال جناحه البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي اليوم، السبت، ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر فى الموسم المقبل.

قال أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، إنه أحيانا نفوز وأحيانا نتعلم، وذلك بعد خسارة الفريق الأبيض لبطولة كاس لوسيل، أمام نظيره الهلال السعودي، بركلات الترجيح.

أعلن حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إيقاف عبد الرحمن عامر حسين لاعب سموحة عامين بسبب تعاطى المنشطات.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي، والتى جمعت الفريقين على ملعب سانت مارى بمدينة كمبالا فى ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.