شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالاتحاد تجتمع بـ مانولوفيتش لمناقشة ملف الراحلين والصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، ولجنة الكرة المكونة من أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي ورئيس لجنة الكرة ومحمد أحمد سلامة ومحمد البحيري وإمام محمدين اجتماعا غدا الأحد مع المدير الفني الجديد الصربي زوران مانولوفيتش لمناقشة بعض الملفات المهمة.

ويأتي تشكيل الجهاز المقرر أن يعاون ميلونوفيتش في قيادة سيد البلد خلال الفترة القادمة على رأس هذا الملفات خصوصاً أن عدد من الأسماء المقترحة من جانب مجلس الإدارة لا سيما أن الصربى يرافقه التونسى كريم بن سالم المدرب المساعد ومخطط الأحمال، وكذلك المغربى محمد رشيد المكاوى مدرب حراس المرمى.

كما ستتم مناقشة اختيار الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، فضلاً عن قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق والقائمة الأولى التي سترفع لاتحاد كرة القدم مع نهاية هذا الأسبوع طبقا لمنشور رابطة الأندية المحترفة المصرية.

ويبحث ميلونوفيتش مه لجنة الكرة المراكز الشاغرة بالفريق الأول، حيث احتياجات الفريق من مراكز متعددة في الخطوط الثلاثة، ويحتاج الفريق للاعب في مركز المساك، كما يحتاج للاعب وسط مدافع قوي يكون معاونا جيد لمروان عطية وساليفو مورو، كما يحتاج الفريق الدعم في مركز الظهير الأيمن في حالة التخلي عن هشام صلاح والمركز الأهم هو رأس الحربة الصريح القوي مع مابولولو.