شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات بطولة الأهلي التنشيطية السادسة لبراعم السباحة وكرة الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت بطولة الأهلي التنشيطية السادسة لبراعم السباحة وكرة الماء اليوم وسط إقبال كثيف ومنافسات قوية سواء في سباقات السباحة التي أقيمت بمجمع حمامات السباحة بفرع مدينة نصر أو بين فرق كرة الماء التي أقيمت منافساتها بمقر النادي الجزيرة.

وأقيمت منافسات البطولة على مدار 3 أيام، حيث افتتحت يوم الخميس الماضي قبل أن تختتم مساء اليوم، بمشاركة 1000 سباح وسباحة مواليد 2012 و2013 فيما شارك في منافسات كرة الماء 300 لاعب مواليد 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014.

وبدأت منافسات السباحة بفرع النادي بمدينة نصر يوم الخميس الماضي بطابور عرض للحكام المشاركين في البطولة، ثم انطلقت بعده السباقات المختلفة لجميع المراحل السنية.

فيما بدأت منافسات بطولة كرة الماء بمقر النادي بالجزيرة بالوقوف دقيقة حداد على روح الكابتن طارق الصغير، والذي تحمل البطولة اسمه تكريمًا لحجم عطائه الكبير طوال مسيرته كلاعب ومدرب لكرة الماء بالأهلي.

وترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة كل من: وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل، نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد علام مدير جهاز السباحة، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومحمد صدقي مدير بطولة السباحة، وكريم منير مدير بطولة كرة الماء، والمنسق العام محمد رشوان (ريشة) وأحمد فهمي إداري البطولة.