شكرا لقرائتكم خبر عن كاراتيه الأهلي يحقق ذهبيتين جديدتين في بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبو الكاراتيه بالأهلي تألقهم في بطولة شمال أفريقيا 2022 المقامة حاليا في تونس، حيث نجح أبناء النادي في حصد ميداليتين ذهبيتين خلال منافسات اليوم السبت.

وحسب الموقع الرسمي للأهلي فقد، فاز محمود حنفي بالميدالية الذهبية في منافسات الكاتا للرجال، وعلى مستوى الناشئات تُوجت فاطمة عبد الناصر بالميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه في وزن 59 كجم، ليواصل أبناء الأهلي التألق في البطولة.

وكان لاعبو الأهلي قد حصدوا 3 ميداليات ذهبية أمس الجمعة، حيث تُوج ياسين أحمد عادل بالميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه للناشئين في وزن 70 كجم، ونجحت مريم أحمد في التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات الكاتا للناشئات، كما تُوجت ملك ناجي بالميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه للناشئات في وزن 54 كجم.

وتشهد البطولة مشاركة عدد من لاعبي ولاعبات الأهلي الذين يسعون للظهور بشكل مميز وحصد المزيد من الميداليات.