شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد المشاركة في كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة الدولي قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة، بعد خوض مواجهة الهلال السعودي في كأس "سوبر لوسيل" والخسارة بركلات الترجيح.

واستغرقت رحلة الطيران من الدوحة إلى القاهرة نحو ثلاث ساعات.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إليكت سبورت التشادي، المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب الدور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى نجح مجلس إدارة الزمالك في سرية تامة باستعادة خدمات حارسه محمد صبحى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس المنتخب الوطنى ليكون الحارس الثانى للفريق بصحبة محمد عواد.

كان محمد صبحى قد أعير لفاركو في بداية الموسم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وضع بند في العقد بتفعيل النادى السكندرى لبند الشراء مقابل دفع 20 مليون جنيه.

واستطاع مجلس إدارة الزمالك في استعادة اللاعب لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى خبرة وصغير السن.



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