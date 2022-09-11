شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 10-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إعلان نادي بوليفار البوليفى انتقال جناحه البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي اليوم، السبت، ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر فى الموسم المقبل.

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، على أول يوم له داخل القلعة الحمراء بعد تعيينه على رأس القيادة الفنية، وقيامه بجولة داخل النادي إلى ملعب مختار التتش وغرفة الملابس.

نجح مجلس إدارة الزمالك فى سرية تامة باستعادة خدمات حارسه محمد صبحى العائد من الإعارة فى فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس المنتخب الوطنى، ليكون الحارس الثانى للفريق بصحبة محمد عواد.

أعلن نادي بوليفار البوليفى انتقال جناحه البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي اليوم، السبت، ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر فى الموسم المقبل.

قال أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، إنه أحيانا نفوز وأحيانا نتعلم، وذلك بعد خسارة الفريق الأبيض لبطولة كاس لوسيل، أمام نظيره الهلال السعودي، بركلات الترجيح.

أعلن حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إيقاف عبد الرحمن عامر حسين لاعب سموحة عامين بسبب تعاطى المنشطات.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي، والتى جمعت الفريقين على ملعب سانت مارى بمدينة كمبالا فى ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.