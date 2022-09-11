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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم السبت 10-9-2022 العديد  من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إعلان نادي بوليفار البوليفى انتقال جناحه البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي اليوم، السبت، ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر فى الموسم المقبل.

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، على أول يوم له داخل القلعة الحمراء بعد تعيينه على رأس القيادة الفنية، وقيامه بجولة داخل النادي إلى ملعب مختار التتش وغرفة الملابس.

نجح مجلس إدارة الزمالك فى سرية تامة باستعادة خدمات حارسه محمد صبحى العائد من الإعارة فى فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس المنتخب الوطنى، ليكون الحارس الثانى للفريق بصحبة محمد عواد.

أعلن نادي بوليفار البوليفى انتقال جناحه البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي اليوم، السبت، ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر فى الموسم المقبل.

قال أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، إنه أحيانا نفوز وأحيانا نتعلم، وذلك بعد خسارة الفريق الأبيض لبطولة كاس لوسيل، أمام نظيره الهلال السعودي، بركلات الترجيح.

أعلن حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إيقاف عبد الرحمن عامر حسين لاعب سموحة عامين بسبب تعاطى المنشطات.

 

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي، والتى جمعت الفريقين على ملعب سانت مارى بمدينة كمبالا فى ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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