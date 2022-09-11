شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعاين أرضية وإنارة ملعب التتش ويستكشف أجهزة الجيم بعد تعيينه مدربا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للأهلي والذي وصل إلى القاهرة اليوم، من أجل تولي مسئولية القيادة الفنية للأهلي في المرحلة المقبلة، بعد الاتفاق معه على قيادة النسور الحمر في الموسم المقبل بعقد ممتد لمدة موسمين خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وقام كولر بجولة داخل الأهلي حرص خلالها على معاينة أرضية ملعب مختار التتش والاطمئنان على مستوى الإضاءة في الاستاد وكذلك معاينة غرفة الملابس ومحتوياتها من أجهزة الاستشفاء وصالة الجيمانيزيوم وغرفة المحاضرات وغيرها من كل ما يخص فريق الكرة.

كان النادي الأهلى قد أعلن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين، ويصطحب المدير الفني الجديد معه ثلاثة مساعدين هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

ستكون مباراة الأهلي بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الفائز من اتحاد المنستير والجيش الرواندي، هى أول تحدٍ للسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء.

ويستهل كولر مشواره مع الأهلي بمواجهة أفريقية فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتابع الجهاز الإداري للنادي الأهلي مباراة الجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي، المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، باستاد أماهورو فى العاصمة الرواندية كيجالي فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، حيث يراقب الأهلي مباراتي الذهاب والعودة بين بطلي تونس ورواندا لأن المارد الأحمر سيلعب مع الفائز منهما بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويُجهّز الجهاز الإداري للنادي الأهلي تقريرا شاملا عن منافس الفريق في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يُراقب الجهاز الإداري مباراتي إتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي.

وطلب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، من الجهاز الإداري للفريق تقريرا شاملا عن هاتين المباراتين من أجل تقديمه للسويسري كولر .