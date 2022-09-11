شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي يحتفل بزفافه في حضور نجوم الرياضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل باهر المحمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بحفل زفافه في أجواء عائلية وبحضور عدد كبير من نجوم الكرة، وذلك في الحفل المقام بنادي الإسماعيلي بعد موافقة إدارة النادي والجهات الأمنية على إقامة الحفل بقلعة الدراويش.

ودعا المحمدي جماهير الدراويش لحضور حفل زفافه، المقرر إقامته يوم 7 من الشهر الجاري في استاد الإسماعيلية، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لكل أهل إسماعيلية إخواتي وحبايبي وناسي، إن شاء الله فرحي يوم 7-9 في الاستاد، والدعوة عامة لكل إخواتي ولكل أهل إسماعيلية، أدعوكم بصفتي أخ وابن من أبناء إسماعيلية؛ هستنى إسماعيلية كلها إن شاء الله في الاستاد اليوم ده، نفرح سوا من الساعة 5 إلى الساعة 12، وعقبالكم جميعًا».

ويستغل المحمدي، حصوله على فترة راحة في الوقت الحالي، لإقامة حفل زفافه، خاصة أنه ضمن قائمة للمنتخب الوطني، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

ومن المقرر أن يقام معسكر منتخب مصر في الفترة من 13 إلى 27 من الشهر الجاري، وتتخلله مباراتان وديتان.











































