أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 10 / 9 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 10 / 9 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: وصول السويسري مارسيل كولر إلى القاهرة بدء مهمته في قيادة الأهلي والقيام بجولة داخل النادي وإلى غرف الملابس وملعب مختار التتش

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، على أول يوم له داخل القلعة الحمراء بعد تعيينه على رأس القيادة الفنية، وقيامه بجولة داخل النادي إلى ملعب مختار التتش وغرفة الملابس.

وقال كولر، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "شكرا على الاستقبال الحافل، سعيد بتمثيل أعظم نادي في أفريقيا والشرق الأوسط".

وتواجد كولر في مقر النادي بالجزيرة تمهيدا لإتمام إجراءات توليه القيادة الفنية للأهلي في المرحلة المقبلة، بعد الاتفاق معه على قيادة النسور الحمر في الموسم المقبل بعقد ممتد لمدة موسمين خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

كولر يعاين أرضية وإنارة ملعب التتش ويستكشف أجهزة الجيم بعد تعيينه مدربا للأهلي