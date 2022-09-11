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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 10 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 10 / 9 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: وصول السويسري مارسيل كولر إلى القاهرة بدء مهمته في قيادة الأهلي والقيام بجولة داخل النادي وإلى غرف الملابس وملعب مختار التتش
علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، على أول يوم له داخل القلعة الحمراء بعد تعيينه على رأس القيادة الفنية، وقيامه بجولة داخل النادي إلى ملعب مختار التتش وغرفة الملابس.
وقال كولر، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "شكرا على الاستقبال الحافل، سعيد بتمثيل أعظم نادي في أفريقيا والشرق الأوسط".
وتواجد كولر في مقر النادي بالجزيرة تمهيدا لإتمام إجراءات توليه القيادة الفنية للأهلي في المرحلة المقبلة، بعد الاتفاق معه على قيادة النسور الحمر في الموسم المقبل بعقد ممتد لمدة موسمين خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.
حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للأهلي والذي وصل إلى القاهرة اليوم، من أجل تولي مسئولية القيادة الفنية للأهلي في المرحلة المقبلة، بعد الاتفاق معه على قيادة النسور الحمر في الموسم المقبل بعقد ممتد لمدة موسمين خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.
وقام كولر بجولة داخل الأهلي حرص خلالها على معاينة أرضية ملعب مختار التتش والاطمئنان على مستوى الإضاءة في الاستاد وكذلك معاينة غرفة الملابس ومحتوياتها من أجهزة الاستشفاء وصالة الجيمانيزيوم وغرفة المحاضرات وغيرها من كل ما يخص فريق الكرة.
أصدر مارسيلو كلوري، رئيس نادي بوليفار البوليفي، بيانا عبر حسابه على تويتر، يعلن فيه تفاصيل مفاوضات ناديه مع الأهلي بشأن بيع لاعبه البرازيلي برونو سافيو للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال كلوري: "التزامي تجاه الأسرة البوليفارية بأكملها هو شفافية كاملة.. وصل عرض من الأهلي المصري مقابل 1.5 مليون دولار لـ برونو سافيو لقد تحدثت معه شخصيًا بشأن بقائه ، لكنه كان يريد مغادرة بوليفيا منذ عدة أشهر".
أعلن نادي بوليفار البوليفى انتقال جناحه البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي اليوم، السبت، ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر فى الموسم المقبل.
وشهدت الفترة الماضية مفاوضات جادة بين الأهلي وبوليفار من أجل الحصول على خدمات الجناح البرازيلي، صاحب الـ28 عاما، قبل أن تكلل المفاوضات بالنجاح وينتقل اللاعب إلى الأهلي.
أعلن مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع السويسري مارسيل كولر لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر لمدة موسمين، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، على أن يصطحب معه المدرب السويسري ثلاثة مساعدين أحدهم مدرب والثاني مخطط أحمال والثالث محلل أداء.
وأعلنت قناة الأهلي عن الجهاز الفني الجديد للأهلي، والمكون من مارسيل كولر المدير الفني، هارالد جامبيرلي المدرب العام، تيزيان أندريس أندويا مدرب أحمال، ياسين الميكاري محلل الأداء، ومعهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، سامي قمصان المدرب، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.
وصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة تمهيداً لإتمام إجراءات توليه القيادة الفنية للأهلي فى المرحلة المقبلة، بعد الاتفاق معه على قيادة المارد الأحمر فى الموسم المقبل بعقد ممتد لمدة موسمين خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.
ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على فيس بوك فيديو مباشر من كواليس وصول المدرب السويسري إلى مقر النادي بالجزيرة.