شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض الراحة فى الزمالك من أجل بطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة غدا، عقب عودة البعثة إلى القاهرة مساء اليوم قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة بعد خوض مواجهة الهلال السعودي في كأس "سوبر لوسيل".

وقرر المدير الفني خوض الفريق لتدريبه غدا في الثامنة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.