شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج فى انطلاق سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 37/35 فى انطلاق بطولة كأس السوبر المصرى التى تقام على مدار 3 أيام بمشاركة 3 فرق.

بينما يلتقى فريق سبورتنج غدا الأحد مع الأهلى فى نفس التوقيت على نفس الصالة، فيما تختتم المنافسة بعد غد الإثنين بمواجهة الزمالك مع الأهلى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا، 13 سبتمبر موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022 / 2023.

كما تم تحديد 16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022 / 2023 يوم 16 سبتمبر الجارى، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.