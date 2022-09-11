شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى بعد انضمامه للزمالك: الحمد لله رجعت بيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد صبحى، حارس مرمى نادى فاركو، على عودته إلى نادى الزمالك مجدد، بعدما أعلن الزمالك بشكل رسمى عودة اللاعب من جديد.

ونشر محمد صبحى، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": صورة يحمل بفيها قميص الزمالك معلقا عليها: "الحمد لله رجعت بيتى".

ونجح مجلس إدارة الزمالك فى سرية تامة باستعادة خدمات حارسه محمد صبحى العائد من الإعارة فى فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس المنتخب الوطنى، ليكون الحارس الثانى للفريق بصحبة محمد عواد.

كان محمد صبحى قد أعير لفاركو فى بداية الموسم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وضع بند فى العقد بتفعيل النادى السكندرى لبند الشراء مقابل دفع 20 مليون جنيه.

واستطاع مجلس إدارة الزمالك استعادة اللاعب لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى خبرة وصغير السن.