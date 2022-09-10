شكرا لقرائتكم خبر عن ناجلسمان يعلق على مستوي برشلونة الحالي ومواجهة الفريق القادمة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني جوليان ناجلسمان المدير الفني ليايرن ميونخ عن مواجهة برشلونة القادمة فى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث أشار إلى مواجهة الفريق الكتالوني ستكون صعبة بكل تأكيد، خاصة أن الفريق دعم صفوفه بشكل مختلف ويقدم مستوي رائع فى الفترة الحالية.

وواصل أنه يقوم بدراسة الفريق الأسباني بشكل مفصل خلال هذه الفترة، إضافة إلى أن الفريق سيستعد جاهزًا للمواجهة، حيث أن الفوز فى هذه المباراة سيقرب الفريق بشكل كبير من ضمان بطاقة التأهل للدور القادم، كما أكد أن الفريق سيتدرب غدًا ويوم الإثنين ولن يمنح اللاعبين أي راحة سلبية.



ناجلسمان يوجه رسائل تحذيرية للاعبيه

ومن جانبه شدد المدرب على ضرورة التحلي بالتركيز فى المباراة القادمة من أجل حسم نقاط المباراة الثلاث وإعتلاء صدارة المجموعة الثالثة، فى حين أكد المدرب على ضرورة التركيز مع تحركات كلا من ليفاندوسكي وإنطلاقات عثمان ديمبلي، خاصة أن هذا الثنائي مصدر الخطورة الدائم للفريق الخصم.

ومن المنتظر ان يعقد ناجلسمان جلسة خاصة مع المدافع الهولندي دي ليخت، من أجل تكليفه بمراقبة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوسكي، خاصة أن المدافع الهولندي يمتاز بالقوة البدنية، مما قد تجعله يتمكن من مجاراة المهاجم المخضرم فى اللقاء القادم.



موعد قمة المجموعة الثالثة بين البايرن وبرشلونة

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ فى بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يقوم اللقاء على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.