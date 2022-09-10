أزمة قلبية تتسبب في إيقاف مباراة برشلونة وقادش

الشارقة - اميمة ياسر -

توقفت مباراة برشلونة ومضيفه قادش، التي تقام حالياً ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني، لعدة دقائق بقرار من حكم المباراة؛ بعد تعرض أحد الجماهير في مدرجات ملعب "رامون دي كارانزا" لأزمة صحية طارئة استلزمت تدخل الطاقم الطبى لحصولها على العلاج.

وشهدت الدقيقة 82 من عمر المباراة صافرات وصيحات من جانب الجماهير الحاضرة في الملعب للفت انتباه حكم اللقاء بأن هناك أمراً طارئاً.

وطالب لاعبو الفريقين الحكم بإيقاف المباراة، وبدأ التحرك لإسعاف المصاب في مدرجات ملعب ”رامون دي كارانزا“.

وسارعت الأجهزة الطبية لكلا الفريقين، بخلاف طاقم الإسعاف في الملعب، من أجل إنقاذ المصاب.

وظهر جيرمياس ليدسما، حارس مرمى فريق قادش، وهو ينقل حقيبة خاصة بجهاز الصدمات الكهربائية إلى المدرج الذي يتم فيه علاج المشجع.

وظهر القلق على لاعبي كلا الفريقين داخل أرض الملعب، وبدأت الصلوات من قبل اللاعبين والجماهير الحاضرة من أجل المُصاب.

ووفقاً للتقارير، فإن أحد المشجعين أصيب بأزمة قلبية، وتم إسعافه عن طريق الصدمات الكهربائية.

وقرر حكم اللقاء وقف اللقاء وخروج اللاعبين من أرض الملعب، لحين الوصول إلى قرار نهائي بشأن مصير المباراة.

وقال الحساب الرسمي لنادي قادش إن اللاعبين نزلوا إلى غرفة خلع الملابس حتى يتم حل الموقف، لكن المُباراة لم يتم تعليقها بعد.

في حين أشارت شبكة قنوات ”بي إن سبورتس“ الرياضية إلى أن حكم اللقاء طلب من اللاعبين التوجه لغرفة الملابس حتى إشعار آخر.

وبعد فترة توقف طويلة، عاد لاعبو الفريقين إلى ملعب المباراة لإجراء عمليات الإحماء استعداداً لاستئناف اللقاء، وسط تأكيدات باستقرار الحالة الصحية للمشجع.

وكان الشوط الاول بين برشلونة وقادش قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تمكن برشلونة من إحراز هدفين عن طريق لاعبيه فرانك دي يونج في الدقيقة 55، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 65.