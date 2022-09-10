شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عودة حارس مرماه محمد صبحى من فاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة الزمالك فى سرية تامة باستعادة خدمات حارسه محمد صبحى العائد من الإعارة فى فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس المنتخب الوطنى، ليكون الحارس الثانى للفريق بصحبة محمد عواد.
كان محمد صبحى أعير لفاركو فى بداية الموسم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وضع بند فى العقد بتفعيل النادى السكندرى لبند الشراء مقابل دفع 20 مليون جنيه.
واستطاع مجلس إدارة الزمالك فى استعادة اللاعب لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى خبرة وصغير السن.