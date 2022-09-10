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الزمالك يعلن عودة حارس مرماه محمد صبحى من فاركو

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القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة الزمالك فى سرية تامة باستعادة خدمات حارسه محمد صبحى العائد من الإعارة فى فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس المنتخب الوطنى، ليكون الحارس الثانى للفريق بصحبة محمد عواد.

كان محمد صبحى أعير لفاركو فى بداية الموسم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وضع بند فى العقد بتفعيل النادى السكندرى لبند الشراء مقابل دفع 20 مليون جنيه.

واستطاع مجلس إدارة الزمالك فى استعادة اللاعب لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى خبرة وصغير السن.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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