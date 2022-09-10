الزمالك يعلن عودة حارس مرماه محمد صبحى من فاركو

كان محمد صبحى أعير لفاركو فى بداية الموسم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وضع بند فى العقد بتفعيل النادى السكندرى لبند الشراء مقابل دفع 20 مليون جنيه.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع