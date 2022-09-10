"استفسر عن أرضية التتش".. الخليج 365 يكشف كواليس زيارة كولر لمقر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تواجد السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في مقر النادي بالجزيرة لمعاينة "ملعب التتش" بنفسه قبل قيادته للمران غدا الأحد.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن كولر الذي أتم تعاقده بشكل رسمي أمس فقط طلب من خالد مرتجي أمين الصندوق وأمير توفيق مدير التعاقدات التوجه مباشرة إلى النادي ومعاينة الملعب وغرف الملابس وكل شيء.

ورفض كولر الذهاب للفندق للحصول على قسط من الراحة خاصة أن أمامه يومًا طويلاً غدًا يبدأ بعقد إجتماع في الثانية عشرًا مع محمود الخطيب رئيس النادي داخل مقر ‏النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد والذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والإفريقي.

وأصر السويسري كولر علي التواجد بالنادي وبالفعل أجري مرتجي وأمير توفيق إتصالات بإدارة الأهلي للتجهيز لزيارة المدرب الجديد والذي حضر في غياب سامي قمصان المدرب العام والذي لم يكن يعلم بتلك الزيارة وكذلك سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الذي كان في رحلة خاصة لقضاء الأجازة برفقة أسرته في النمسا وعاد قبل قليل إلى القاهرة .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن كولر عاين مكتبه الخاص بالتتش ونال إعجابه للغاية ثم حرص على زيارة غرف ملابس الفريق ومكان الساونا والإستشفاء والعيادة والجمانيزيوم، وأضاف المصدر أن كولر تحدث عن بعض الأشياء وطالب توفرها.

وأوضح :"حرص كولر علي معاينة ملعب التتش وأبدى بعض الملاحظات على أرضية الملعب وهو ما دعا المسئولين لاستدعاء المهندس المسئول عن الملعب للرد على استفسارات المدير الفني".

وتابع :"حرص كولر علي الجري بسرعه لتجربة شيئاً ما في أرضية الملعب، كما تحدث مع أمير توفيق مدير التعاقدات عن بعض الأشياء داخل استاد التتش".

ومن المقرر أن يقود السويسري كولر المران الأول للفريق الأحمر بدءًا من الثالثة عصراً حيث سيعقد جلسة مع الجهاز المعاون وسيد عبدالحفيظ في البداية ثم باللاعبين بالكامل.