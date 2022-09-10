أول قرار لفيريرا بعد عودة بعثة الزمالك من قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك منح اللاعبين راحة، غدًا الأحد، عقب عودة بعثة الفريق إلى القاهرة مساء اليوم قادمة من العاصمة القطرية الدوحة.

ووصلت بعثة فريق الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي قادمة قطر على متن طائرة خاصة بعد خسارة كأس لوسيل الودي أمام الهلال السعودي.

وقرر فيريرا عدم إراحة اللاعبين وخوض التدريب، غدًا، في الثامنة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، في ذهاب دور 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك أمام الهلال في مباراة كأس لوسيل بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 1-1.