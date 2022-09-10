الخليج 365 يكشف كيف تحول صبحي من الاستمرار مع فاركو للعودة إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف مصدر بنادي الزمالك كواليس عودة محمد صبحي، حارس مرمى الفريق، بعد انتهاء إعارته إلى صفوف فاركو.

وكان الزمالك أعار محمد صبحي إلى فاركو مع أحقية الشراء، وبعد أن كان الحارس قريبًا من الاستمرار مع الفريق السكندري بتفعيل بند الشراء في عقده، أعلن النادي الأبيض استعادته.

وكتبت الحسابات الرسمية للزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي "في بعض الأحيان قد يكون الوضع مغايرًا للتوقعات، ولكن بصورة أفضل، على اللاعب خلع القناع، مرحباً بك في 100 عقبة".

وقال مصدر بالزمالك، في تصريحات لمصراوي اليوم السبت "بعد الاتفاق على استمرار محمد صبحي مع فاركو حدث تواصل بين إدارة النادي والحارس".

وأضاف "التواصل شهد التأكيد على وجود فرصة كبيرة لمشاركة صبحي ومنافسة محمد عواد في اللعب بشكل أساسي طبقا لوجهة نظر المدير الفني".

وتابع المصدر "التواصل شهد أيضا تأكيد إدارة الزمالك على تقدير الحارس ماديا بالشكل الذي يليق به".

وأتم المصدر تصريحاته "الحارس رفض إتمام تفعيل بند الشراء النهائي واتفق على العودة مرة أخرى للزمالك".