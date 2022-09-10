مصدر خاص لمصراوي يكشف.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للأهلي علي زيارة مقر القلعة الحمراء، فور وصوله القاهرة بعد عصر اليوم، وقام بتفقد أرضية مختار التتش والإضاءة الخاصة بالملعب.

ويعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع السويسري مارسيل كولر، ظهر الغد، داخل مقر ‏النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة.

ويأتي في ‏مقدمة هذه الترتيبات، معسكر الإعداد للموسم الجديد والذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والإفريقي، بعد خسارة بطولة الدوري لصالح الزمالك، ودوري الأبطال لصالح الوداد المغربي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تعاقد كولر مع الأهلي يمتد لموسمين، ويبدأ في الأول من سبتمبر الجاري ويستمر حتى نهاية الموسم الرياضي لعام 2024.

وأضاف المصدر أن المدرب برفقة معاونية الثلاث سوف يحصلون على مبلغ مليون و800 ألف يورو سنويًا، شاملة كل شيء، بجانب بعض الاميتازات الأخرى، والتي تقدر بـ150 ألف يورو شهريًا.

وأوضح أن المدرب سيحصل على تذاكر طيران مجانيه له ولأسرته ولمعاونيه في حالة طلبه السفر لبلاده في فترات الراحة، إلى جانب الحصول على ثلاثة أشهر كمكافأة حال الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا أو السوبر الإفريقي.

وتابع مصدر الخليج 365 حديثه قائلًا أن الشرط الجزائي عبارة عن ثلاثة أشهر يقوم بدفعها أحد الطرفين حال الرغبة في فسخ التعاقد، مع وجود مجموعة من الامتيازات الخاصة بمكافآت الفوز بلقب الدوري وكأس مصر وأي بطولة يشارك فيها النادي.

وشدد ان التعاقد شهد تنظيم وتقنين الظهور الإعلامي للمدرب، ويكون ذلك بالتنسيق مع النادي خاصة داخل مصر، وقال أن المدرب يعرف كل شيء عن الفريق وسوف يبدأ قيادته للمران في الثالثة عصر غد الأحد، ليبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد.